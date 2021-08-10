Недавно у его супруги на странице в Instagram появилось видео, на кадрах которого запечатлён расстроенный Михайлов.
Он пожаловался подписчикам на то, что супруга его не кормит.
В качестве доказательства артист продемонстрировал свою тарелку с салатом, который состоял из кочана капусты и нескольких кусочков сыра, а также небольшой стакан воды.
"Вот пришел в ресторан. Думал, поем как человек, а Инна дала мне вот это. Сама ест вон что. Я же подарил тебе двоих детей, а ты мне траву и воду!" — шутит Михайлов.
Инна же заказала себе тартар из лосося и гуакамоле.
Подписчиков и супругу рассмешили жалобы певца.
Однако некоторые всё же попросили Инну хорошо накормить исполнителя.
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