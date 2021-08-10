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Стас Михайлов "отчитал" жену за обед из капусты и сыра

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес
Стас Михайлов
Стас Михайлов вместе с женой отдыхает во Франции.

Недавно у его супруги на странице в Instagram появилось видео, на кадрах которого запечатлён расстроенный Михайлов.

Он пожаловался подписчикам на то, что супруга его не кормит.

В качестве доказательства артист продемонстрировал свою тарелку с салатом, который состоял из кочана капусты и нескольких кусочков сыра, а также небольшой стакан воды.

"Вот пришел в ресторан. Думал, поем как человек, а Инна дала мне вот это. Сама ест вон что. Я же подарил тебе двоих детей, а ты мне траву и воду!" — шутит Михайлов.

Инна же заказала себе тартар из лосося и гуакамоле.

Подписчиков и супругу рассмешили жалобы певца.

Однако некоторые всё же попросили Инну хорошо накормить исполнителя.

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Автор: Снежана Шахова
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