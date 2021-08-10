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Рэпер Птаха попал в больницу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В одну из больниц Москвы госпитализировали рэпера Птаху (Давида Нуриева). Артист написал на своей странице в Instagram, что ему будут делать операцию.

Врачи оценивают состояние музыканта как средней тяжести. Рэпер сам позвонил медикам и пожаловался на острую боль. Пациента доставили в больницу и диагностировали ему холецистит — воспаление стенок желчного пузыря.

В июне в интернете был опубликован первый тизер фильма "Брат-3", где снимается Птаха. Большинство зрителей негативно оценили видеоролик и сошлись во мнении, что создание этого фильма — это проявление неуважения к режиссеру Алексею Балабанову, который снял две первые части. Также комментаторы потребовали изменить название. Птаха назвал недовольных диванными критиками и призвал сначала посмотреть фильм, а уже потом ругать его.

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