Подготовка в свадьбе довела 57-летнюю Азизу до больницы

Азиза собиралась выйти замуж этим летом, но потом решила отложить свадьбу. Однако певица продолжает вести активную подготовку к торжеству.

57-летняя Азиза захотела привести себя в форму и обратилась за помощью к фитнес-тренеру.

Он разработал для Азизы комплекс упражнений, но для достижения лучшего певица решила самостоятельно усложнить его. В результате во время тренировки она не рассчитала нагрузку и растянула связки.

Боль была такой сильной, что певица не могла даже пошевелить рукой. В результате ей пришлось обратиться за медицинской помощью.

Врачи сделали рентген и диагностировали растяжение связок в двух местах. В ближайшее время певице придётся носить бандаж. Но переносить свадьбу Азиза не собирается. Мероприятие запланировано на сентябрь, сообщает "Собеседник".

Ранее Азиза раскрыла причину переноса свадьбы с итальянским женихом.

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