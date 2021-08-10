Актёр фильма "В бой идут одни старики" угодил в страшный скандал

Поклонники одной из лучших картин про войну разочарованы поведением артиста, создавшего на экране героический образ.

75-летний актёр Владимир Талашко ошеломлён тем, что в его адрес поступают столь постыдные обвинения.

Актёра, прославившегося благодаря ролям в таких фильмах, как "В бой идут одни старики" и "Капитан Немо", обвиняют в приставаниях к студенткам.

Сейчас 75-летний артист работает в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого преподавателем.

Студентки университета утверждают, что он вёл себя с ними непозволительно. Одна из девушек по имени Виктория Муштей рассказала, что Талашко пригласил её домой якобы репетировать, а сам стал предлагать выпивку, а потом начал распускать руки.

"Я от страха выпила… Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Он полез целоваться. Я начала вырываться, сказала, что мне срочно нужно уезжать, скоро закрывается общежитие. Он попытался успокоить, предложил постелить в соседней комнате, чтоб я поздно не ехала. Я сказала, что точно не останусь, вызвала такси и быстро ушла", — цитирует слова Муштей в Facebook сценарист Богдан Панкрухин.

Сценарист собрал немало свидетельств студенток, которые жаловались на любвеобильного преподавателя. Истории девушек схожи. Талашко, согласно рассказам девушек, приглашал их домой, а потом делал недвусмысленные намёки, давая волю рукам.

К обвинениям присоединилась и журналистка Ирина Сампан. Она рассказала, что когда приехала брать интервью у Талашко три года назад, он её чуть не изнасиловал.

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