Российские гандболистки поблагодарили Бари Алибасова

Серебряные призёры Олимпиады в Токио записали видеообращение к продюсеру группы "На-На" Бари Алибасову.

Наших спортсменов после Олимпиады встречали в Москве как настоящих героев.

Российская команда по гандболу в этом году взяла серебряную награду в Токио. После прибытия в столицу России спортсмены записали на видео тёплые слова в адрес Бари Каримовича.

"Бари Каримович, здравствуйте, от души спасибо, что за нас болели. Вот у нас серебро. Спасибо, что поддерживали, как и вся наша страна большая", — сказала одна из гандболисток.

Продюсеру группы "На-На" такое обращение очень польстило.

"Наши гандболистки поблагодарили меня за поддержку в Олимпиаде. Спасибо!" — написал Алибасов в своём Instagram-аккаунте под видео со спортсменами.

Подписчики похвалили продюсера за любовь к спорту.

"Бари Каримыч, вы молодец, всегда поддерживаете наших спортсменов, и они отвечают Вам тем же. Несколько лет назад российские гимнастки стали чемпионками мира под песню группы "НА-НА" "Тhose were the days". Пора бы группе "НА-НА" уже записать песню, посвященную спортсменам. И было бы символично вернуться на олимпиаду в Пекин, спустя 14 лет в 2022 году", — написали под постом Алибасова интернет-пользователи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.