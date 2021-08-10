EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Французский футбольный клуб анонсировал переход Месси
Ночью в Москве ожидается световое шоу из молний
Три десятка животных эвакуировали из саратовского цирка из-за пожара
"Благородное и смелое решение": Поклонская призвала Лукашенко признать Крым
Тимановской предложили спонсорство от польского нефтяного концерна
В Германии 8,5 тыс. человек получили физраствор вместо вакцины от коронавируса
Еврокомиссар обвинила Лукашенко в использовании мигрантов для дестабилизации ЕС
Украинский чемпион Токио-2020: Олимпиада — это рычаг политической пропаганды
Что ждёт депутата за случайное убийство человека на Камчатке, рассказал адвокат

Подписчики высмеяли Гагарину, которая оседлала сына

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Поклонники привыкли видеть Полину Гагарину в образе степенной леди. Хулиганские выходки певицы её аудитория частенько воспринимает в штыки.

Полина Гагарина
Полина Гагарина с сыном

Ранее Полина напугала фанатов странным видео. На кадрах взлохмаченная артистка издавала какие-то непонятные звуки.

Новое фото артистки тоже не вызвало одобрения со стороны сетевых критиков.

Полина опубликовала в своём Instagram-аккаунте странную фотографию. На снимке Полина забралась верхом на спину 12-летнего сына. Крепкий подросток легко выдержал хрупкую маму.

"День, как вихрь! Приехали, побежали по любимому Питеру, промокли до нитки, спели концерт и несёмся домой собирать чемоданы в отпууууууск", — оставила Полина восторженный комментарий под снимком.

Часть публики с умилением отнеслись к забавному снимку Полины.

"Так круто, когда сын такой уже большой и может носить мамульку на руках";

"Блин, как же классно, когда мама с сыном как лучшие друзья! Всегда мечтала так же", — писали фолловеры под фото.

Нашлись, однако, такие люди, которые строго отчитали певицу за вольности.

"Я бы никогда не позволила себе запрыгнуть на спину к сыну";

"На шею еще сядь";

"Позор, нельзя так детей перегружать";

"Она сошла с ума, как не стыдно", — негодовали сетевые критики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Дочь Полины Гагариной отмечает 3-летие.
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
И не надо мне ЦИКать!
Собчак высмеяли за утверждение, что она добилась всего сама
Бегунья от Лукашенко — топорная работа провокаторов
Вирусолог заявил, что в России ожидается повторный рост заболеваемости "ковидом"
Французский футбольный клуб анонсировал переход Месси
Ночью в Москве ожидается световое шоу из молний
Три десятка животных эвакуировали из саратовского цирка из-за пожара
Валерий Сюткин показал годовалого сына
"Благородное и смелое решение": Поклонская призвала Лукашенко признать Крым
Тимановской предложили спонсорство от польского нефтяного концерна
Популярное
Новости Украины
Какие регионы Украины готовы присоединиться к России

Часть Украины может войти в состав Российской Федерации по примеру Крымского полуострова.

Какие регионы Украины готовы присоединиться к России
США реанимируют проект по отдалению стран Средней Азии от России
Бывший СССР
США реанимируют проект по отдалению стран Средней Азии от России
Российский шоу-бизнес
Новая знакомая Билана оказалась переодетым парнем
Российский шоу-бизнес
"Утром накрыло": Блёданс рассказала о реакции на прививку от "ковида"
Василий Амирджанов Лукашенко отметил годовщину протестов пресс-конференцией Василий Амирджанов Любовь Степушова Мексика предложила создать в Латинской Америке "Европейский союз" Любовь Степушова Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Кравченко рассказала, почему не стала уводить Добронравова из семьи
Российский шоу-бизнес
Постройневшая Кабаева с кольцом на пальце снова вышла на связь
В Германии обвинили "Газпром" в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС
Газ
В Германии обвинили "Газпром" в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников