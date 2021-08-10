Подписчики высмеяли Гагарину, которая оседлала сына

Поклонники привыкли видеть Полину Гагарину в образе степенной леди. Хулиганские выходки певицы её аудитория частенько воспринимает в штыки.

Полина Гагарина с сыном

Ранее Полина напугала фанатов странным видео. На кадрах взлохмаченная артистка издавала какие-то непонятные звуки.

Новое фото артистки тоже не вызвало одобрения со стороны сетевых критиков.

Полина опубликовала в своём Instagram-аккаунте странную фотографию. На снимке Полина забралась верхом на спину 12-летнего сына. Крепкий подросток легко выдержал хрупкую маму.

"День, как вихрь! Приехали, побежали по любимому Питеру, промокли до нитки, спели концерт и несёмся домой собирать чемоданы в отпууууууск", — оставила Полина восторженный комментарий под снимком.

Часть публики с умилением отнеслись к забавному снимку Полины.

"Так круто, когда сын такой уже большой и может носить мамульку на руках"; "Блин, как же классно, когда мама с сыном как лучшие друзья! Всегда мечтала так же", — писали фолловеры под фото.

Нашлись, однако, такие люди, которые строго отчитали певицу за вольности.

"Я бы никогда не позволила себе запрыгнуть на спину к сыну"; "На шею еще сядь"; "Позор, нельзя так детей перегружать"; "Она сошла с ума, как не стыдно", — негодовали сетевые критики.

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