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Даня Милохин помирился со старшим братом Ильёй

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Отношения между братьями-тиктокерами Милохиными были сложными. Старший брат Илья пытался наладить общение с Даней, однако тот не стремился укреплять родственные связи. Автор и исполнитель хита "Угадай, где я?" не хотел видеть кровного родственника даже на празднике в честь своего дня рождения.

Даня Милохин помирился со старшим братом Ильёй

У парней печальное прошлое. Они остались без родителей и воспитывались в детском доме до тех пор, пока мальчиков не усыновила одна многодетная семья.

Даня Милохин в короткий период обрёл огромную популярность в Сети. Он спел дуэтом с Николаем Басковым. Молодой человек является желанным гостем на всех светских тусовках. 

Даня не захотел видеть биологических родителей, которых совсем не помнит. При этом юноша не забыл о своей приёмной семье. Вместе, огромной компанией с приёмными родителями, братьями и сёстрами тиктокер отправился отдыхать на Мальдивы.

Какого же было удивление подписчиков, когда в числе пассажиров самолёта заметили и Илью Милохина. Братья снимают вместе забавные ролики так, как будто они всегда были дружны. .

Поклонники Дани Милохина предположили, что отдых на одном из лучших курортов мира оплатил именно Даня.

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