Собчак поздравила с днём рождения покойного отца

Журналистка Ксения Собчак почтила память покойного родителя в своём Instagram-аккаунте. Неожиданно к тёплым словам светской львицы присоединился бывший муж Собчак Максим Виторган.

Анатолия Собчака не стало в феврале 2000 года. Память о этом ярком человеке, который занимал пост мэра Санкт-Петербурга, до сих пор сильна.

"10 августа — день рождения моего папы. Ему исполнилось бы 84 года. Вечная память", — написала Ксения Анатольевна в своём Instagram.

Экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган написал под постом журналистки трогательный комментарий.

"Папа твой был человеком совершенно выдающихся личных качеств. Очень редкого сочетания. Он, вроде как, проиграл свою схватку с миром — миром правили другие качества. И с достоинством принял своё как бы поражение, не желая победы любой ценой. Впрочем, если бы он изменился, принимая правила игры, то это и было бы настоящим поражением. А так он, конечно, победитель с трагической в этом смысле судьбой. Светлая память ему и спасибо!" — написал артист под семейным снимком.

Подписчики обратили внимание на то, насколько Ксения в детстве была очаровательным ребёнком.

"Какая хорошенькая девочка с папой", — писали интернет-пользователи под чёрно-белой фотографией.

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