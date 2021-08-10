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Соловьёв пригрозил закрыть Панину въезд в Европу за незаконный призыв

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на нападки Алексея Панина, который пообещал 500 евро тому, кто плюнет Соловьёву в лицо.

Соловьёв пригрозил закрыть Панину въезд в Европу за незаконный призыв

Ранее Панин в своём Instagram-аккаунте объявил вознаграждение тому, кто плюнет на телеведущего. Звезда "Жмурок" таким образом хотел отомстить Соловьёву за нападки на Лию Ахеджакову.

Телеведущий не оставил "заказ" Панина без внимания. Он намерен наказать артиста за его дерзкие намерения, которые он планировал осуществить руками третьих лиц.

Соловьёв рассказал, что проконсультировался с юристами и уверил, что в его власти создать артисту проблемы даже в Испании.

Он объяснил, что за плевок в лицо в условиях пандемии должно последовать серьёзное наказание. Журналист выяснил, что в испанским законе предусмотрен штраф до 50 тыс. евро либо два года тюрьмы ха попытку инфицирования.

"Сейчас я советуюсь со своими адвокатами. У нас есть хорошие партнерские адвокаты в Испании. И у меня есть выбор. Я могу тихо, спокойно обратиться и создать большую неприятность для гражданина Панина, которая может привести к тому, что Европа для него будет закрыта навсегда. Он не очень понимает, что за этот призыв может получить тюремный срок", — пригрозил артисту телеведущий.

Кроме того, Соловьев предупредил тех, кто намеревается выполнить "заказ" Панина. Он объяснил, что "покушение" плевком может быть расценено как наемническая деятельность. Исполнитель в этом случае не отделается административным наказанием.

"Тем гражданам, которые могут попробовать заработать эти 500 евро, придется отсидеть как минимум 15 суток. А затем, может, и побольше, потому что здесь они будут действовать уже как наемники. Конечно, это никакое не убийство, но можно получить не только за "хулиганку"", — объяснил ведущий в свой программе "Соловьев LIVE".

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