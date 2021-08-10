У супруги Евгения Петросяна — необычный вкус. Татьяна Брухунова отличается своим самобытным взглядом на моду и стиль. Публика с интересом следит за экспериментами 32-летней жены маститого юмориста. В очередной раз Татьяна удивила подписчиков своим необычным нарядом.
Вкус Брухуновой не вписывается в стандартизированную моду современности. Женщину постоянно тянет на какие-то немыслимые стилистические эксперименты.
Супруга Петросяна ищет необычные решения в одежде, и она их успешно находит.
Молодая женщина разместила в своём Instagram-аккаунте снимок в платье, напоминающем холст художников-абстракционистов.
На белом платье Татьяны, подчёркивающем её стройную фигуру, изображён забавный абстрактный рисунок.
"Это платье-рубашка на фото. Отрисованный вручную авторский принт напечатанный на хлопке приковывает внимание прохожих и заставляет меня держать спину ровнее", — пишет Татьяна в своём микроблоге под снимком в новом наряде.
Брухунова уверена, что её платье как "яркое пятно": завершает образ и подчёркивает индивидуальность.
"А я пока украшаю собой набережные Ялты в обалденном платье и с нетерпением жду выхода осенней коллекции, где вероятно появится очередной бестселлер бренда, как уже было однажды с пальто с табуретом", — объясняет Татьяна.
Подписчики оценили творческий подход женщины к одежде.
"Как будто навеяно Кандинским, здорово смотрится", — комментировали пост жены Петросяна в Сети.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Часть Украины может войти в состав Российской Федерации по примеру Крымского полуострова.