Татьяна Брухунова похвасталась странным платьем

У супруги Евгения Петросяна — необычный вкус. Татьяна Брухунова отличается своим самобытным взглядом на моду и стиль. Публика с интересом следит за экспериментами 32-летней жены маститого юмориста. В очередной раз Татьяна удивила подписчиков своим необычным нарядом.

Татьяна Брухунова

Вкус Брухуновой не вписывается в стандартизированную моду современности. Женщину постоянно тянет на какие-то немыслимые стилистические эксперименты.

Супруга Петросяна ищет необычные решения в одежде, и она их успешно находит.

Молодая женщина разместила в своём Instagram-аккаунте снимок в платье, напоминающем холст художников-абстракционистов.

На белом платье Татьяны, подчёркивающем её стройную фигуру, изображён забавный абстрактный рисунок.

"Это платье-рубашка на фото. Отрисованный вручную авторский принт напечатанный на хлопке приковывает внимание прохожих и заставляет меня держать спину ровнее", — пишет Татьяна в своём микроблоге под снимком в новом наряде.

Брухунова уверена, что её платье как "яркое пятно": завершает образ и подчёркивает индивидуальность.

"А я пока украшаю собой набережные Ялты в обалденном платье и с нетерпением жду выхода осенней коллекции, где вероятно появится очередной бестселлер бренда, как уже было однажды с пальто с табуретом", — объясняет Татьяна.

Подписчики оценили творческий подход женщины к одежде.

"Как будто навеяно Кандинским, здорово смотрится", — комментировали пост жены Петросяна в Сети.

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