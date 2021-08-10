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Брежнева рассказала, какие комплименты делает ей Меладзе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Одна из самых обворожительных звёзд отечественного шоу-бизнеса Вера Брежнева очаровывает поклонников своим удивительным женским обаянием. Артистка просто "цветёт", а всё потому что супруг Константин Меладзе окружает свою избранницу заботой, внимаем, а также не скупится на комплименты.

Брежнева рассказала, какие комплименты делает ей Меладзе

В своём Instagram-аккаунте Вера Брежнева рассказала о том, с какой выдумкой и остроумием Меладзе её хвалит.

"Муж сказал вчера: "Ты неправдоподобно хорошо выглядишь, а я — правдоподобно", — написала Брежнева в своём микроблоге.

Свой пост певица сопроводила нежной фотосессией, наглядно передающей её сказочное очарование.

На снимках артистка одета в простое белое платье с открытой спиной. На ногах певицы — массивного вида чёрные сандалии.

Поклонники Брежневой тоже не поскупились на комплименты Вере.

"Все-таки в очередной раз убеждаюсь, чтобы выглядеть красиво, достаточно лаконично одеться, но обязательно быть любимой и счастливой";

"Ответьте, пожалуйста, на вопрос как вы стали такой красивой?";

"Вера — трудяга и умничка! Отличный пример всем, кто не сразу стал звездой модельной внешности ещё в школьные годы! Просто невероятно! Все верно муж говорит", — комментируют пост Брежневой интернет-пользователи.

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Автор: Елена Былкина
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