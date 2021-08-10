Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус опубликовала в Instagram два снимка. На одном из фото актриса запечатлена в своём обычном виде, а на втором экс-супруга Гарика Харламова выглядит устрашающе, словно пережила побои. Артистка объяснила, что между двумя фотографиями прошёл всего лишь один час.
Стройная и моложавая артистка иногда показывает себя в очень невыгодных ракурсах, фотографируя второй подбородок или складки на животе.
На этот раз актриса не упустила случая показать себя в плачевном состоянии. Асмус предстала перед фолловерами с перебинтованной головой, с синяками на лице и рассечённой бровью.
"Фото с ретушью и без. Листай карусель! Между этими фото ровно час!!! Настя приехала ко мне на съёмочную площадку и застала обед, перед которым мы снимали лёгкую романтичную сцену. А сразу после него сцену в больнице", — написала Кристина в своём микроблоге.
Публика тут же стала выдвигать более интересные версии происшествия.
"Марат Башаров заглянул в гости. Это очень смешно";
"Скоро во всех новостях — Харламов избил бывшую";
"Такой себе грим. Для "Россия 1" сериал снимаете?" — комментировали пост актрисы в Сети.
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