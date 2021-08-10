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Кристина Асмус показала пугающее "фото без ретуши"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус опубликовала в Instagram два снимка. На одном из фото актриса запечатлена в своём обычном виде, а на втором экс-супруга Гарика Харламова выглядит устрашающе, словно пережила побои. Артистка объяснила, что между двумя фотографиями прошёл всего лишь один час.

Кристина Асмус
Кристина Асмус
 
Кристина Асмус не боится предстать перед публикой в непрезентабельном виде. Актриса то и дело эпатирует интернет-аудиторию, показывая себя не в лучшем свете. Недавно Кристина наглядно показала, что пользуется накладками из волос, пряча от камеры голову с поредевшей шевелюрой.

Стройная и моложавая артистка иногда показывает себя в очень невыгодных ракурсах, фотографируя второй подбородок или складки на животе.

На этот раз актриса не упустила случая показать себя в плачевном состоянии. Асмус предстала перед фолловерами с перебинтованной головой, с синяками на лице и рассечённой бровью.

"Фото с ретушью и без. Листай карусель! Между этими фото ровно час!!! Настя приехала ко мне на съёмочную площадку и застала обед, перед которым мы снимали лёгкую романтичную сцену. А сразу после него сцену в больнице", — написала Кристина в своём микроблоге.

Публика тут же стала выдвигать более интересные версии происшествия.

"Марат Башаров заглянул в гости. Это очень смешно";

"Скоро во всех новостях — Харламов избил бывшую";

"Такой себе грим. Для "Россия 1" сериал снимаете?" — комментировали пост актрисы в Сети.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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