Волочкова похвалилась шикарным подарком от "хорошего человека"

Экс-прима Большого театра не раскрывает личность своего нового воздыхателя, однако балерина не удержалась от соблазна продемонстрировать подписчикам дорогостоящий презент.

Анастасии Волочковой подарили новый белый iPhone. Танцовщица поспешила похвастаться подарком в своём Instagram-аккаунте.

"По прилете из Греции у меня начались приятности. Первый подарок от хорошего человека — новый iPhone белый. С обновочкой меня. Желаю всем радости, подарков и любви", — написала звезда в своём микроблоге.

Анастасия продолжила восторгаться приобретениями в социальных сетях. Для нового телефона был заказан эксклюзивный чехол авторской работы.

"Судьба и Вселенная подарили мне моего доброго друга Игоря. Обновочка для новой обновочки. Именной чехол для моего нового Айфона, созданный моим другом Игорем. Шедевр в жемчужном", — сказала Волочкова сидя на диване в позе лотоса.

Рядом с балериной сидел смущённый и скромный мастер Игорь, которого Анастасия обняла в знак благодарности.

Подписчики не удержались от язвительных комментариев.

"Интересно, а Игорь до этого момента знал, что он восемь лет дружит с Анастасией?" — спрашивали фолловеры.

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