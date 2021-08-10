EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову будет рассмотрен сегодня
О чём лгут европейцы, обвиняя Газпром в "рискованных играх"
Крымский парламентарий объяснил суть "глупых" высказываний Киева
Психиатр: в транспорте уберечься от психов невозможно
Украинский генерал рассказал о политических фобиях Зеленского
"Кубышка" России растёт и приумножается – Центробанк
В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение воспитанников
Китай посоветовал США "не выступать" по поводу Южно-Китайского моря
С поличным: танкеры США перевозят украденную сирийскую нефть в Ирак

Волочкова похвалилась шикарным подарком от "хорошего человека"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-прима Большого театра не раскрывает личность своего нового воздыхателя, однако балерина не удержалась от соблазна продемонстрировать подписчикам дорогостоящий презент.

Волочкова похвалилась шикарным подарком от "хорошего человека"

Анастасии Волочковой подарили новый белый iPhone. Танцовщица поспешила похвастаться подарком в своём Instagram-аккаунте.

"По прилете из Греции у меня начались приятности. Первый подарок от хорошего человека — новый iPhone белый. С обновочкой меня. Желаю всем радости, подарков и любви", — написала звезда в своём микроблоге.

Анастасия продолжила восторгаться приобретениями в социальных сетях. Для нового телефона был заказан эксклюзивный чехол авторской работы.

"Судьба и Вселенная подарили мне моего доброго друга Игоря. Обновочка для новой обновочки. Именной чехол для моего нового Айфона, созданный моим другом Игорем. Шедевр в жемчужном", — сказала Волочкова сидя на диване в позе лотоса.

Рядом с балериной сидел смущённый и скромный мастер Игорь, которого Анастасия обняла в знак благодарности.

Подписчики не удержались от язвительных комментариев.

"Интересно, а Игорь до этого момента знал, что он восемь лет дружит с Анастасией?" — спрашивали фолловеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Стало известно, как выглядит возлюбленный Анастасии Волочковой
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову будет рассмотрен сегодня
О чём лгут европейцы, обвиняя Газпром в "рискованных играх"
Крымский парламентарий объяснил суть "глупых" высказываний Киева
Психиатр: в транспорте уберечься от психов невозможно
Украинский генерал рассказал о политических фобиях Зеленского
"Кубышка" России растёт и приумножается – Центробанк
В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение воспитанников
Китай посоветовал США "не выступать" по поводу Южно-Китайского моря
Пиелонефрит: клинические признаки и диагностика
Медики: вздутие кишечника - чаще женская проблема
Популярное
Новости Украины
Какие регионы Украины готовы присоединиться к России

Часть Украины может войти в состав Российской Федерации по примеру Крымского полуострова.

Какие регионы Украины готовы присоединиться к России
США реанимируют проект по отдалению стран Средней Азии от России
Бывший СССР
США реанимируют проект по отдалению стран Средней Азии от России
Российский шоу-бизнес
"Утром накрыло": Блёданс рассказала о реакции на прививку от "ковида"
Российский шоу-бизнес
Новая знакомая Билана оказалась переодетым парнем
Любовь Степушова Мексика предложила создать в Латинской Америке "Европейский союз" Любовь Степушова Василий Амирджанов Активистка ягодицами поддержала арестованных Василий Амирджанов Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Кравченко рассказала, почему не стала уводить Добронравова из семьи
Газ
В Германии обвинили "Газпром" в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС
"Когда в товарищах согласья нет": ЕС грозит проредить ряды
Евросоюз
"Когда в товарищах согласья нет": ЕС грозит проредить ряды
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников