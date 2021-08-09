62-летняя Мадонна поразила поклонников своим преображением

62-летняя певица Мадонна поражает поклонников своим внешним видом. Недавно звезда продемонстрировала свой новый облик после очередных манипуляций со внешностью. Теперь Мадонна выглядит почти как школьница.

Поклонники артистки считают, что ей удалось омолодиться благодаря стараниям пластических хирургов.

Большинство фанатов оставляют Мадонне огромное количество комплиментов. Но есть и те, кто критикует "нестареющую звезду", иронизируя по поводу того, что певица пытается выглядеть как её молодой бойфренд Ахламалик, который младше Мадонны на 36 лет.

Подписчики считают, что это нелепо, упрекая звезду в том, что она не может принять свой возраст и боится стареть.

О романе певицы с 27-летним танцором из её команды Ахламаликом Уильямсом заговорили ещё в 2019 году. Но тогда никто не верил, что их связывают серьёзные отношения.

Мадонна часто публикует на своей странице в Instagram совместные фото и видео с новым избранником.

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