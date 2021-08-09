EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Гнилое золото": россияне потребовали у израильтянки вернуть медаль Олимпиады
"На вилах вынесли бы Зеленского": Лукашенко отказался от санкций против Украины
Миро ответила на заявление Познера о заслуженном наказании на Олимпиаде
Певица Анастасия Крайнова поддержала проект Булановой
Названа средняя стоимость отдыха в Египте
МВД пообещало 1 млн рублей за информацию о пропавшей в Тюмени девочке
Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Петербурге
Инфаркт или инсульт. Терапевт рассказал об опасностях постковидного синдрома
Google Maps отметили резиденцию Лукашенко как "поместье диктатора"

"У нас разные пути выздоровления": Дана Борисова о Стасе Пьехе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезду "Армейского магазина" Дану БорисовУ возмутили нападки Стаса Пьехи. Телеведущая удивляется, почему певец периодические её цепляет, ведь они пересекались только пару раз в жизни.

"У нас разные пути выздоровления": Дана Борисова о Стасе Пьехе

Дана Борисова не могла не прокомментировать интервью Стаса Пьехи в шоу "Алёна, блин!". В своём выступлении артист размышляет о зависимости, упоминая при этом в негативном ключе Дану Борисову.

"В очередной раз Стас Пьеха в эфире на #аленаблин задевает мою скромную персону негативом, и это уже не впервые. Отчего же он так зол на меня, что снова и снова обвиняет в употреблении? Ведь мы пересекались всего раз в жизни. Да и простите за честность, Христа ради, это я слышу от человека, который сам срывается раз в четыре месяца", — пишет в своём Instagram-аакаунте Дана.

Дальше звезда ТВ рассказывает о том, что у них с Пьехой принципиально разные пути выздоровления.

"Я выздоравливала и лечилась в реабилитационном центре. У Стаса же ситуация была другая: он проходил терапию в больнице медикаментозно, а поддерживает свою трезвость, посещая группы NA. и я имею полное право называться выпускницей @sabai_samui, так как 7 месяцев выздоравливала без препаратов.

Борисова призналась, что нападки Стаса её очень расстроили. Попытки отметить Пьеху в социальных сетях под своим постом знаменитость не смогла, потому что, как она выразилась, "везде заблокирована".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Стас Пьеха — сын, личная жизнь, шоу «Маска», психологические проблемы
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Как и когда Украина хочет получить от России репарации за Крым
"У нас разные пути выздоровления": Дана Борисова о Стасе Пьехе
Придется ли повторить принуждение Грузии к миру с Украиной?
"Гнилое золото": россияне потребовали у израильтянки вернуть медаль Олимпиады
"На вилах вынесли бы Зеленского": Лукашенко отказался от санкций против Украины
Миро ответила на заявление Познера о заслуженном наказании на Олимпиаде
Певица Анастасия Крайнова поддержала проект Булановой
Названа средняя стоимость отдыха в Египте
МВД пообещало 1 млн рублей за информацию о пропавшей в Тюмени девочке
Активистка ягодицами поддержала арестованных
Популярное
Новости спорта
Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках

Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.

Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках
Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях
Политика. Новости и аналитика
Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях
Мир. Новости мира
Китай обвинил США в сокрытии данных о коронавирусе
Политика. Новости и аналитика
Осуждённая на 1,5 года ограничения свободы Любовь Соболь покинула Россию
Василий Амирджанов Активистка ягодицами поддержала арестованных Василий Амирджанов Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров Любовь Степушова Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю Любовь Степушова
Новости Украины
Какие регионы Украины готовы присоединиться к России
Газ
В Германии обвинили "Газпром" в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС
Боррель от имени ЕС издал декларацию о фальсифицированных выборах в Белоруссии
Евросоюз
Боррель от имени ЕС издал декларацию о фальсифицированных выборах в Белоруссии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников