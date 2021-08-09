"У нас разные пути выздоровления": Дана Борисова о Стасе Пьехе

Звезду "Армейского магазина" Дану БорисовУ возмутили нападки Стаса Пьехи. Телеведущая удивляется, почему певец периодические её цепляет, ведь они пересекались только пару раз в жизни.

Дана Борисова не могла не прокомментировать интервью Стаса Пьехи в шоу "Алёна, блин!". В своём выступлении артист размышляет о зависимости, упоминая при этом в негативном ключе Дану Борисову.

"В очередной раз Стас Пьеха в эфире на #аленаблин задевает мою скромную персону негативом, и это уже не впервые. Отчего же он так зол на меня, что снова и снова обвиняет в употреблении? Ведь мы пересекались всего раз в жизни. Да и простите за честность, Христа ради, это я слышу от человека, который сам срывается раз в четыре месяца", — пишет в своём Instagram-аакаунте Дана.

Дальше звезда ТВ рассказывает о том, что у них с Пьехой принципиально разные пути выздоровления.

"Я выздоравливала и лечилась в реабилитационном центре. У Стаса же ситуация была другая: он проходил терапию в больнице медикаментозно, а поддерживает свою трезвость, посещая группы NA. и я имею полное право называться выпускницей @sabai_samui, так как 7 месяцев выздоравливала без препаратов.

Борисова призналась, что нападки Стаса её очень расстроили. Попытки отметить Пьеху в социальных сетях под своим постом знаменитость не смогла, потому что, как она выразилась, "везде заблокирована".

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