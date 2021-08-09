МакSим обратилась к поклонникам после комы

Выйдя из комы, певица МакSим оценила поддержку со стороны поклонников. Марина Максимова обратилась к ним в своем Instagram.

Напомним, что в середине июня певица почувствовала себя плохо, выступив на последнем концерте с температурой 39 градусов. В больнице её состояние ухудшилось, и врачи ввели МакSим в медикаментозную кому. В этом состоянии Марина находилась больше месяца.

Свое обращение певица начала с благодарности медицинскому персоналу.

"Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит! Хочу поблагодарить врачей и весь персонал больницы номер 52. Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня. Марьяна Анатольевна, Елена Николаевна, Денис Петрович и Зинаида Юрьевна — спасибо вам большое! Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света", — написала Марина.

Марина также сообщила, что её переводят из реанимации в обычную палату. Певица все ещё слаба, а когда пытается ходить, чувствует сильные головокружения. В коме она потеряла счёт времени.

"Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца", — призналась МакSим.

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