EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Google Maps отметили резиденцию Лукашенко как "поместье диктатора"
Украина хочет обязать Россию платить за Крым
Военные автомобили остановились у заминированного здания ЦУМа
В Австралии ученые нашли останки гигантского летающего птерозавра
Губерниев резко ответил Познеру на слова о наказании России на Олимпиаде
"Очень скоро": Лукашенко ответил, когда покинет пост
Поджигатель собора убил католического священника во Франции
На Черноморском побережье запретили велосипеды и электросамокаты
Брызнувший газом в росгвардейца участник протеста получил срок

"Утром накрыло": Блёданс рассказала о реакции на прививку от "ковида"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Эвелина Блёданс отчиталась перед подписчиками о второй "куардовской прививке".

Эвелина Блёданс
Эвелина Блёданс

Эвелина Блёданс опубликовала в Instagram снимки из кабинета вакцинации. На снимках звезда ТВ в платье с леопардовым принтом бесстрашно подставила оголённое плечом под шприц медика.

"Итак, как вы и просили рассказ о второй куардовской прививке! До вечера скакала, как коза — энергии было море. А вот рано утром накрыло — жесткая головна боль, всё тело крутило, температурка, слабость. После обеда появился аппетит и жизнь как-то стала налаживаться… Совет из личного опыта — лучше колоть перед выходным днём! Надеялась, что вторая прививка пройдёт полайтовее, но пришлось отменить встречу с клиентом по корпорату. Где этот куар-код теперь увидеть-то?? Всем здоровья!" — написала знаменитость в своём микроблоге.

Второй снимок звезда ТВ сделала с большой выдумкой. Телеведущая разместила между оголённых загорелых ног сертификат о вакцинации.

Подписчики пожелали Эвелине и её сыну здоровья. Впрочем, нашлись и те, кто не одобрил публичный пост о вакцинации.

"Проплаченная пропаганда", — негодовали фолловеры.

"А зачем это делать на публику?? Что бы что?" — спрашивали в Сети.

"Моя жизнь на публику! Кто на что учился…", — ответила Эвелина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ЭВЕЛИНА БЛЁДАНС о МУЖЧИНАХ , СЫНЕ, ОТНОШЕНИИ к ЛЮБВИ и ДЕНЬГАМ .
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Панина в платье снова потянуло пошуметь
Губерниев резко ответил Познеру на слова о наказании России на Олимпиаде
"Очень скоро": Лукашенко ответил, когда покинет пост
Мигранты добиваются лучших, чем у россиян, зарплат
Поджигатель собора убил католического священника во Франции
Почему Россия не должна "проспать" момент смещения Зеленского
Военные автомобили остановились у заминированного здания ЦУМа
На Черноморском побережье запретили велосипеды и электросамокаты
Один "Сармат" должен смести целое побережье США
Борис Корчевников задумался об уходе из "Судьбы человека"
Популярное
Новости спорта
Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках

Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.

Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках
Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях
Политика. Новости и аналитика
Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях
Мир. Новости мира
Китай обвинил США в сокрытии данных о коронавирусе
Политика. Новости и аналитика
Осуждённая на 1,5 года ограничения свободы Любовь Соболь покинула Россию
Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров Василий Амирджанов Власти готовятся к реакции на результаты выборов Василий Амирджанов Любовь Степушова Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю Любовь Степушова
Евросоюз
Боррель от имени ЕС издал декларацию о фальсифицированных выборах в Белоруссии
Газ
В Германии обвинили Газпром в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС
Украинская судья объяснила, почему россиянка проиграла израильтянке на Олимпиаде
Одиночные виды
Украинская судья объяснила, почему россиянка проиграла израильтянке на Олимпиаде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников