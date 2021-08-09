"Утром накрыло": Блёданс рассказала о реакции на прививку от "ковида"

Телеведущая Эвелина Блёданс отчиталась перед подписчиками о второй "куардовской прививке".

Эвелина Блёданс

Эвелина Блёданс опубликовала в Instagram снимки из кабинета вакцинации. На снимках звезда ТВ в платье с леопардовым принтом бесстрашно подставила оголённое плечом под шприц медика.

"Итак, как вы и просили рассказ о второй куардовской прививке! До вечера скакала, как коза — энергии было море. А вот рано утром накрыло — жесткая головна боль, всё тело крутило, температурка, слабость. После обеда появился аппетит и жизнь как-то стала налаживаться… Совет из личного опыта — лучше колоть перед выходным днём! Надеялась, что вторая прививка пройдёт полайтовее, но пришлось отменить встречу с клиентом по корпорату. Где этот куар-код теперь увидеть-то?? Всем здоровья!" — написала знаменитость в своём микроблоге.

Второй снимок звезда ТВ сделала с большой выдумкой. Телеведущая разместила между оголённых загорелых ног сертификат о вакцинации.

Подписчики пожелали Эвелине и её сыну здоровья. Впрочем, нашлись и те, кто не одобрил публичный пост о вакцинации.

"Проплаченная пропаганда", — негодовали фолловеры. "А зачем это делать на публику?? Что бы что?" — спрашивали в Сети. "Моя жизнь на публику! Кто на что учился…", — ответила Эвелина.

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