Борис Корчевников задумался об уходе из "Судьбы человека"

Телеведущего и директора православного телеканала "Спас" Бориса Корчевникова посещают невесёлые мысли о тщетности бытия. Борис начал свою карьеру на телевидении в 14-летнем возрасте, а теперь знаменитость признаётся, что устал от работы.

Своими мыслями телеведущий поделился с гостем своей передачи — артистом Владимиром Стекловым.

Борис Корчевников, у которого были серьёзные проблемы со здоровьем (ему вырезали опухоль мозга), пожаловался на усталость. Он объяснил, что ему частенько хочется всё бросить.

Артиста заявление Бориса удивило. Он подчеркнул, что Корчевникова любят зрители всей страны. Он не одобрил стремление телеведущего бросить авторскую программу на федеральном канале. Он призвал 39-летнего парня вспомнить о своих поклонниках, которые ждут его появления на экране.

"Я просто забыл все, чему вы меня учили, Владимир Александрович. Да и надоело все это, знаете. Жара. Софиты. Сидишь тут с утра до ночи…" — устало ответил Стеклову Борис.

Борис Корчевников стал ведущим "Судьбы человека" в 2017 году. Три года назад авторский проект был удостоен премии "Тэфи".

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