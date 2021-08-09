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Трёхлетняя дочь Кудрявцевой не поделила с матерью салфетки

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь Леры Кудрявцевой Маша — очень непосредственный ребёнок. Звезда ТВ не упускает случая поделиться с аудиторией видео, на котором ребёнок проявляет свой непростой характер.

Лера Кудрявцева не поделилась с дочкой Машей салфетками

Ранее Маша отчитала Леру Кудрявцеву за немытую посуду. Теперь девочка захотела безраздельно владеть бумажными салфетками.

Звезда ТВ немного простыла. У неё появился насморк. Когда же Лера попросила у дочери салфетки, та закатила истерику.

Напрасно Кудрявцева объясняла дочери, что у неё имеются свои детские салфетки. Малышка ни за что не хотела расставаться со средствами индивидуальной гигиены. Девочке хотелось иметь у себя именно две пачки салфеток.

Малышка предложила маме складывать свою сопли в чашку, чтобы та обошлась без бумажных салфеток.

Телеведущая разговаривала с наследницей спокойно и конструктивно. Она объясняла ребёнку, что у каждой из них будет по одной пачке салфеток, что видится ей справедливым решением.

После некоторых протестов Лере всё же удалось убедить дочь. Маша была так великодушна, что оставила матери все две пачки салфеток, полностью отказавшись от своих собственнических притязаний.

Подписчики знаменитости остались в восторге от Машеньки, объявив себя её фанатами.

"А как можно вообще жить с одной салфеткой? Ну, как?";

"Просто красотка, она умненькая такая, деловая просто огонь!" — комментировали видео фолловеры.

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Автор: Елена Былкина
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