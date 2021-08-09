Помолодевшая Алёна Апина поразила поклонников смелыми снимками

56-летняя исполнительница хита "Электричка" Алёна Апина всё чаще балует аудиторию откровенными фотографиями.

Алёна Апина

Ранее Алёна Апина показала свою постройневшую фигуру в купальнике.

Подписчики экс-солистки группы "Комбинация" отметили, что Апина находится в превосходной форме. Похвала поклонников, видимо, вдохновила певицу на ещё более дерзкую фотосессию

Артистка опубликовала в своём Instagram-аккаунте серию чёрно-белых снимков. На них Апина предстала в образе загадочной красотки, которая дразнит публику эротичными позами в полуобнажённом виде.

Фотосессия певицы получилась вполне эстетичной.

"Но когда такое — как не выложить! Красиво же…." — написала Апина под фотографиями.

Интернет-пользователи согласились с Апиной, отметив, что фотографу удалось сделать завораживающие снимки с лёгким налётом эротичности.

Певице удалось не перейти за черту пошлости. Даже снимок топлесс получился в рамках дозволенного. Исполнительница позирует в полуобороте, поэтому всё лишнее скрыто от глаз публики.

"Очень красиво! Женственно", — комментировали снимки фолловеры.

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