Исполнительница песен в народном стиле Надежда Кадышева ранее перенесла две операции. Последние снимки певицы, на которых она выглядит уставшей и постаревшей, встревожили публику. Поклонники артистки предположили, что на внешности Кадышевой негативно отражается тяжёлая болезнь.
Ранее Надежда Никитична сфотографировалась в компании Надежды Бабкиной. Аудитория отметила, что 62-летня певица выглядит неважно, тогда как её 71-летняя коллега Надежда Бабкина выглядит цветущей и здоровой.
Фотография, на которой Кадышева, выглядит изнеможённой, навела публику на тревожные мысли.
Врач-онколог Евгений Черемушкин уверен, что риск развития рака у Надежды Кадышевой высок, так как у певицы имеется генетическая предрасположенность к раковым заболеваниям.
Сама Кадышева ранее объясняла, что не раз находилась на грани жизни и смерти. Ей довелось перенести две серьёзные операции. Ей ставили страшный диагноз — онкология, который, к счастью, оказался ошибочным.
Онколог Черемушкин отмечает, что онкология может ещё проявиться в жизни артистки.
"Есть генетическая предрасположенность, передаваемая из поколения в поколение. Существует вероятность повторения болезни, он почти стопроцентный, это очень высокие риски. Чудес не бывает", — цитирует слова врача blitz. plus.
Три года назад Надежда Никитична пережила сердечный приступ. После этого певица страдает от головных болей.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.