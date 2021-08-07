Ну, пошла жара! — Волочкова в прозрачном мокром платье взорвала аккаунт

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова шокировала подписчиков "мокрым контентом". Теперь интернет-пользователи понимают, что шпагаты Насти были верхом целомудрия и скромности.

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова спровоцировала в своём Instagram-аккаунте настоящую волну хейта.

Комментаторы просто забросали танцовщицу эмоциональными комментариями.

Публика привыкла, что Анастасия любит фотографироваться, когда на ней очень мало одежды. Шпагаты балерины тоже уже никого не удивляют. Вчера Волочкова делала фотосессию с акцентом на пятую точку. Но всё это блекнет перед новой серией снимков несравненной балерины.

На этот раз Волочкова показала себя во всей красе, сфотографировавшись с мокром платье из тонкой ткани. Вода сделала наряд танцовщицы абсолютно прозрачным, поэтому все могли лицезреть фигуру Анастасии в мельчайших деталях.

"Поплавала в море в платье, но выйти сухой из воды не получилось", — написала Волочкова под снимками.

Анастасия Волочкова

Публика тут же разделилась на два лагеря. Сетевые моралисты принялись корить Волочкову за вольности. Другие же фолловеры хвалили танцовщицу за красивую фигуру и требовали еще более откровенного контента.

"Надо было уже и трусы снимать, чего уж там"; "Ну, когда рейтинг падает, а деньги нужны… Разочаровалась"; "Чтобы все так выглядели в 45"; "Ну, пошла жара! Сначала неглиже, дальше, одежды все меньше… подождём", — комментировали жаркую фотосессию в Сети.

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