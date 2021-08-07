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Бывшая сотрудница Москонцерта раскрыла тайну Сенчиной

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывший администратор "Москонцерта" Нина Фёдорова продолжает раскрывать тайны звёзд. Ранее она заявила, что настоящим отцом Марии Голубкиной является Алексей Баталов.

Бывшая сотрудница Москонцерта раскрыла тайну Сенчиной

Ныне покойная певица Людмила Сенчина, по словам Фёдоровой, встречалась с Иосифом Кобзоном. Роман их разгорелся, несмотря на то, что оба были связаны узами брака.

Об этом СМИ поведала бывший администратор "Москонцерта" Нина Федорова.

Женщина уверяет, что ей известны тайны многих знаменитостей — артистов и певцов.

Сенчиной часто приписывали романы с известными артистами и влиятельными мужчинами.

Перед чарами соблазнительной блондинки, по слухам, якобы не устояли Игорь Тальков, Сергей Захаров, Стас Намин и многие другие.

По мнению Федоровой, Сенчина умела привлекать мужчин, при этом её не останавливало то, что многие из них состояли в браке.

"Она ведь Иосифу чуть семью не разбила. Несколько лет, будучи замужем, сожительствовала с ним в разных точках СССР, где они гастролировали", — цитирует слова экс-работницы "Москонцерта" "СтарХит".

Фёдорова отметила, что жена артиста Нелли догадывалась о его изменах, однако всё безропотно терпела.

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