Победившая смерть певица МакSим полностью пришла в себя

Поклонников певицы Марины Абросимовой (настоящее имя МакSим) обрадовали официальным сообщением о том, что артистка вернулась к своему обычному состоянию. Месяц, проведённый в коме, не отразился на физических и умственных способностях исполнительницы.

К счастью, певица проявила удивительную жизнестойкость и сумела победить тяжёлый недуг.

"Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке", — сообщается в официальном аккаунте артистки ВК.

Пока певица находилась в реанимации, её новая песня "Спасибо" била все рекорды в музыкальных чартах.

"Ну что пора поздравлять Марину с золотым граммофоном"; "Я пошла на YouTube клипы до дыр затирать. Кто со мной?; "Ребята, золотой граммофон поднимаем на 1 место и на YouTube клипы смотреть не забываем, а то что-то расслабились", — пишут поклонники Абросимовой в её официальных аккаунтах в социальных сетях.

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