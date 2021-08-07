Геннадий Малахов иссох после 40-дневной голодовки

Экс-ведущий шоу Первого канала "Малахов+" Геннадий Малахов проводит немилосердные эксперименты над собственным организмом. После длительного голодания его тело стало похоже на экспонат из кабинета анатомии. Геннадий Петрович на радостях исполнил в новом весе танец живота в семейных трусах.

Геннадий Малахов

"Я отголодал 40 суток!" — похвалился телецелитель в своём новом ролике.

На видео 66-летний Геннадий Петрович выполняет замысловатые упражнения йоги.

"За время занятий над собой я существенно сбросил вес, который был накачан для того, чтобы штангу поднимать, развил более-менее приемлемую гибкость", — поделился своими достижениями пропагандист необычных методов лечения.

Геннадий Малахов

Малахов объяснил, что после 40-дневной голодовки из его организма вышли все шлаки, улучшилось самочувствие.

"Все работает!" — многозначительно уверил Малахов свою интернет-аудиторию.

Геннадий Петрович отмечает, что проверяет все методы оздоровления на себе. прежде чем посоветовать что-то людям.

Он также продемонстрировал особый лечебный танец живота, представ перед камерой в семейных трусах.

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