EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт призвала стерилизовать горе-матерей, убивших своих детей
Экс-солист "Иванушек" раскрыл причины алкоголизма Григорьева-Апполонова
"Это плохая идея": эксперт о введении четырёхдневной рабочей недели в России
Анна Семенович показала шикарную квартиру в центре Москвы
У программиста из Звёздного городка изъяли арсенал оружия
МВД выплатит миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС Мавриди
Вадим Медведев: Бузова послужила "отмычкой" к театрам
Историки и лингвисты отреагировали на идею Ницой переименовать русский язык
Анекдоты про тёщу скоро станут историей

Геннадий Малахов иссох после 40-дневной голодовки

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-ведущий шоу Первого канала "Малахов+" Геннадий Малахов проводит немилосердные эксперименты над собственным организмом. После длительного голодания его тело стало похоже на экспонат из кабинета анатомии. Геннадий Петрович на радостях исполнил в новом весе танец живота в семейных трусах.

Геннадий Малахов
Геннадий Малахов

"Я отголодал 40 суток!" — похвалился телецелитель в своём новом ролике.

На видео 66-летний Геннадий Петрович выполняет замысловатые упражнения йоги.

"За время занятий над собой я существенно сбросил вес, который был накачан для того, чтобы штангу поднимать, развил более-менее приемлемую гибкость", — поделился своими достижениями пропагандист необычных методов лечения.

Геннадий Малахов
Геннадий Малахов

Малахов объяснил, что после 40-дневной голодовки из его организма вышли все шлаки, улучшилось самочувствие.

"Все работает!" — многозначительно уверил Малахов свою интернет-аудиторию.

Геннадий Петрович отмечает, что проверяет все методы оздоровления на себе. прежде чем посоветовать что-то людям.

Он также продемонстрировал особый лечебный танец живота, представ перед камерой в семейных трусах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ЦЕЛЕБНАЯ КУЛИНАРИЯ, КТО ЗА? Малахов.
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
PR-директор Бузовой не дал звезде свести счёты с жизнью
Актёр Даниил Страхов вслед за отцом похоронил и мать
Госдеп предпочитает дипломатии тактику "держать и не пущать"
Почему кошки могут лечить людей
Украина готовится к голодному бунту безработных
В России найден суперзаражатель COVID-19. Что он сделал?
Племянник Аллы Пугачёвой подарил годовалой дочери салон красоты
Конфликт внутри элиты: депортировать мигрантов или привозить?
31-летюю невестку Ирины Муравьёвой избили в элитном посёлке Подмосковья
Эксперт призвала стерилизовать горе-матерей, убивших своих детей
Популярное
Бывший СССР
Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю

В Казахстане обсуждают, есть ли вероятность присоединения страны к Китаю. У населения есть подозрения, что власти это затевают или это случится из-за падения в долговую яму.

Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю
Садальский раскрыл секрет Ларисы Голубкиной
Российский шоу-бизнес
Садальский раскрыл секрет Ларисы Голубкиной
Одиночные виды
"Гордый белорус сбежал": ЕС обвинил Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия
Новости Белоруссии
Белорусские оппозиционеры показали CNN "лагерь для политических" под Минском
Любовь Степушова Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов
Экономика и бизнес
Урок для всех: конфликт США и Китая может оказаться "дымовой завесой"
Политика. Новости и аналитика
"Жулики и воры достали": почему россияне мечтают о Сталине
Анна Семенович показала шикарную квартиру в центре Москвы
Российский шоу-бизнес
Анна Семенович показала шикарную квартиру в центре Москвы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников