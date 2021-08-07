PR-директор Бузовой не дал звезде свести счёты с жизнью

PR-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский поведал на страницах своей книги "Больше, чем пиар", как помог звезде "Дома-2" пережить непростой период своей жизни. Он сумел убедить Ольгу не совершать суицид тогда, когда знаменитость переживала разрыв с Дмитрием Тарасовым.

Ольга Бузова во многом обязана своему пиарщику Антону Богославскому. Именно он помог звезде обрести сказочную популярность. Молодой человек из Новосибирска не только способствовал раскрутке звезды, но и оказывал 35-летней телеведущей психологическую помощь.

Богославский начал работать с Бузовой, когда та переживала развод с Дмитрием Тарасовым. В этот период знаменитость посещали страшные мысли о самоубийстве.

PR-менеджер нашёл подход к своей подопечной, объявив ей, что её собаки отправятся в приют, если с ней что-то случится. Этот аргумент отрезвил Ольгу.

"Она очень любит Еву и Челси. Мы все их любим. Оля уцепилась за мысль о том, что, если с ней что-то случится, собаки останутся одни", — цитирует слова пиарщика "Комсомольская правда".

Бузова очень заботится о своих четвероногих питомцах. Она всегда думает об их удобстве и комфорте. Чтобы собаки чувствовали себя хорошо, Ольга выбирает жильё с участком, где её любимцы могли бы спокойно гулять. Ольга спит со своими собаками, а на время гастролей отдаёт питомцев родителям, чтобы те о них заботились.

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