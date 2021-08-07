Актёр Даниил Страхов вслед за отцом похоронил и мать

Звезда сериала "Бедная Настя" Даниил Страхов лишился в короткий период обоих родителей.

В семье Даниила Страхова произошло двойное горе. 3 августа скоропостижно умерла мама артиста Елена Соловьева.

Елена Алексеевна Соколова работала психотерапевтом. Женщина стала одним из основателей авторской школы мастерской интегральной гуманистический психотерапии. В профессиональной среде маму артиста очень уважали, отмечая её талант и редкую эрудицию.

"Она была для своих учеников не просто преподавателем, но и дорогим, близким человеком. Помогала людям начать жить полной жизнью, была очень отзывчивым, душевным человеком и великолепным профессионалом. Это большая потеря для всех выпускников Школы, для нашего сообщества и всех, кто знал Елену. Вечная память", — пишут ученики Елены Алексеевны в Сети.

Причины смерти пока не сообщаются. Похороны Соколовой назначены на 7 августа. Прощальная церемония состоится в Москве.

В этом году Страхов похоронил и отца Александра Страхова. В начале 2021-го 72-летний мужчина после длительной болезни умер в США, где прожил более тридцати лет.

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