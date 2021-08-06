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Экс-солист "Иванушек" раскрыл причины алкоголизма Григорьева-Апполонова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Поклонники Андрея Григорьева-Апполонова беспокоятся за душевное состояние артиста, ведь не так давно ему пришлось пережить смерть двух самых близких ему людей — мамы и сестры. Кроме того, от певца ушла жена.

Экс-солист "Иванушек" раскрыл причины алкоголизма Григорьева-Апполонова

Ходят слухи, что на фоне этих событий артист пристрастился к спиртному.

Данную информацию в беседе с репортером Teleprogramma. pro прокомментировал коллега Андрея Кирилл Туриченко.

Он признал, что у рыжего "Иванушки" действительно есть проблемы с алкоголем. Но он советует поклонникам не упрекать в этом Андрей, а посочувствовать ему и оказать ему поддержку, так как он перенёс серьёзные душевные травмы.

Несмотря на пагубную привычку, Григорьев-Апполонов по-прежнему выступает в составе коллектива и полностью вкладывается в свою работу.

"Но он борется с этим. И, думаю, всё будет хорошо, всё наладится. В любом случае Андрей — очень умный и адекватный человек и четко понимает, что происходит", — сказал Туриченко.

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Автор: Снежана Шахова
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