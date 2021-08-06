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Анна Семенович показала шикарную квартиру в центре Москвы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Владелицей шикарной квартиры певица стала несколько лет назад. Жилплощадь ей подарил бывший возлюбленный, бизнесмен по имени Руслан.

Анна Семенович показала шикарную квартиру в центре Москвы

Пять лет назад Семенович сделала в квартире ремонт. Дизайн интерьера выполнен в основном в серых и белых тонах. Артистку всё устраивает, и она не планирует что-либо менять.

В квартире Семенович просторная гардеробная, в которой она хранит свои концертные костюмы, большой аквариум с экзотическими рыбами и беговая дорожка.

Анна Семенович живёт в квартире вместе со своим новым возлюбленным, в которым познакомилась не так давно. Его личность она пока скрывает от общественности, но призналась, что этот мужчина удовлетворяет всем её требованиям.

"Он должен быть самодостаточным, нормально зарабатывать, возить меня на отдых, покупать вкусные продукты, цветы. Не хочу понижать свой уровень жизни. Мне нужен умный, смелый мужчина. Мой вот подошёл ко мне, не испугался. Мы познакомились в ресторане", — рассказала певица.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Людмила Черткова
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