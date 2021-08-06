В последнее время в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой очень часто появлялись откровенные снимки звезды. Публика привыкла уже видеть знаменитость без одежды...
...поэтому снимок полностью одетой Ольги привел фолловеров в ступор. Заметно, что и Бузова чувствует себя не вполне комфортно, когда её тело полностью прикрыто одеждой.
Ольга Бузова опубликовала в своём Instagram-аккаунте необычную для себя фотографию. На Ольге белый костюм свободного кроя, который скрывает фигуру знаменитости.
"К телу нет доступа. Девочка гордая. Привет Вам от нас с @hello__ru. Такие кадры и не только, вы можете увидеть внутри нового номера. Как Вам я в таком стиле?" — поинтересовалась у подписчиков Бузова.
Интернет-пользователи были удивлены такой неожиданной скромностью со стороны Ольги.
"Хоть одета и то хорошо";
"Идет, но подпись будто списана из жизни другой женщины";
"А зачем так лицо поднимать высоко, не очень красиво, а вообще грустное фото, сильная и несчастная", — комментировали снимок в Сети.
Фолловеры похвалили Бузову, которая решила показать себя в одежде.
"Прикольно. Красивый стиль. Оля, вам идёт";
"Оля вы красавица", — писали поклонники звезды.
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