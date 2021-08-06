Подписчики не узнали полностью одетую Ольгу Бузову

В последнее время в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой очень часто появлялись откровенные снимки звезды. Публика привыкла уже видеть знаменитость без одежды...

...поэтому снимок полностью одетой Ольги привел фолловеров в ступор. Заметно, что и Бузова чувствует себя не вполне комфортно, когда её тело полностью прикрыто одеждой.

Ольга Бузова опубликовала в своём Instagram-аккаунте необычную для себя фотографию. На Ольге белый костюм свободного кроя, который скрывает фигуру знаменитости.

"К телу нет доступа. Девочка гордая. Привет Вам от нас с @hello__ru. Такие кадры и не только, вы можете увидеть внутри нового номера. Как Вам я в таком стиле?" — поинтересовалась у подписчиков Бузова.

Интернет-пользователи были удивлены такой неожиданной скромностью со стороны Ольги.

"Хоть одета и то хорошо"; "Идет, но подпись будто списана из жизни другой женщины"; "А зачем так лицо поднимать высоко, не очень красиво, а вообще грустное фото, сильная и несчастная", — комментировали снимок в Сети.

Фолловеры похвалили Бузову, которая решила показать себя в одежде.

"Прикольно. Красивый стиль. Оля, вам идёт"; "Оля вы красавица", — писали поклонники звезды.

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