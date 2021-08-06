Юлия Барановкая рассказала о неудаче в личной жизни

Экс-супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала о крушении своих желаний. Разоткровенничалась телеведущая в программе "Дерзкая готовка" с Ляйсан Утяшевой.

Юлия Барановская воспитывает троих детей. Андрей Аршавин покинул Юлию, однако та сумела взять себя в руки и добилась всего сама. Женщина приобрела шикарный дом, обустроила его и сделала так, чтобы её дети ни в чём не нуждались.

Публика всегда испытывает жгучее любопытство по поводу того, что происходит в личной жизни Юлии.

Недавно Барановская с обидой отметила, что многие думают, что она до сих пор ждёт возвращения Аршавина.

В программе "Дерзкая готовка", которую ведёт супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева, Барановская рассказала, что решила привлечь к себе личное счастье с помощью так называемой доски желаний.

"Я долго её делала. Долго выбирала свадебное платье, неделю, еще дольше я мужика выбирала. Там много желаний. Я реально пониманию, что они все сбылись. Она дома у кого-то из моих друзей в Лондоне. Я реально пониманию, что там отвалился мужик. Они в центре на булавках. Мне надо доехать до Лондона!" — объяснила Барановская. "Если у тебя один раз сбылось, но у тебя отвалился мужик, приклей его моментом", — посоветовала Барановской Ляйсан Утяшева.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.