Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова порадовала поклонников завораживающим контентом.
Подписчики Волочковой привыкли к её многочисленным шпагатам. Теперь публика смогла оценить по достоинству новый формат снимков прославленной танцовщицы.
Анастасия опубликовала в своём Instagram-аккаунте серию фотографий с пляжа. Волочкова на снимках лежит на жёлтом песочке, а на неё набегают ласковые волны прибоя. При этом на фото приковывает к себе внимание пятая точка танцовщицы.
"И вот лежу я на пляжу. В прекрасном настроении. И всем желаю прекрасного дня!" — написала Анастасия под снимком.
Балерина, вероятно, поняла, что задняя часть её фигуры ещё недостаточно была оценена фанатами.
Интернет-пользователи обратили внимание на новый ракурс балерины, который явно пришёлся аудитории по душе.
"Что-то новенькое, ноги аж скрестила….";
"А ракурс неожиданно очень выгодный";
"Барыня легла и просят";
"Тоже хочу в Грецию. И имя Анастасия — греческое, кстати;
"Булки огонь", — комментируют фотосессию Волочковой в Сети.
От негативных комментариев, которые портят ей настроение, Волочкова безжалостно избавляется.
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