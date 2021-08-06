Наконец-то: Волочкова нашла удачный ракурс для фото без шпагата

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова порадовала поклонников завораживающим контентом.

Анастасия Волочкова

Подписчики Волочковой привыкли к её многочисленным шпагатам. Теперь публика смогла оценить по достоинству новый формат снимков прославленной танцовщицы.

Анастасия опубликовала в своём Instagram-аккаунте серию фотографий с пляжа. Волочкова на снимках лежит на жёлтом песочке, а на неё набегают ласковые волны прибоя. При этом на фото приковывает к себе внимание пятая точка танцовщицы.

"И вот лежу я на пляжу. В прекрасном настроении. И всем желаю прекрасного дня!" — написала Анастасия под снимком.

Балерина, вероятно, поняла, что задняя часть её фигуры ещё недостаточно была оценена фанатами.

Интернет-пользователи обратили внимание на новый ракурс балерины, который явно пришёлся аудитории по душе.

"Что-то новенькое, ноги аж скрестила…."; "А ракурс неожиданно очень выгодный"; "Барыня легла и просят"; "Тоже хочу в Грецию. И имя Анастасия — греческое, кстати; "Булки огонь", — комментируют фотосессию Волочковой в Сети.

От негативных комментариев, которые портят ей настроение, Волочкова безжалостно избавляется.

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