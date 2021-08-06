Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань родила ребёнка в США

Счастливым отцом малыша стал оператор Кирилл Зоткин, который женился на актрисе Марии Горбань зимой этого года.

Мария Горбань, которая играет возлюбленную Дмитрия Нагиева в популярном сериале, родила второго ребенка. О счастливом событии артистка рассказала в своём Instagram-аккаунте.

"Любовь рождает любовь", — написала Мария под фотографией из родильной палаты с младенцем на руках.

Она пояснила, что мальчик появился на свет 5 августа. Ребёнка решили назвать Нилан.

Коллеги и поклонники незамедлительно стали поздравлять Марию со знаменательным событием.

"Машуля, поздравляем", — отметился Михаил Галустян.

На 34-й неделе беременности Мария Горбань с мужем поехали в США. Там в одной из клиник Флориды малыш родился.

Артистка делилась с подписчиками кадрами из УЗИ-кабинета. В ожидании прибавления в семье супруги наслаждались красивыми видами побережья Майами.

Ранее актриса состояла в браке с осветителем Олегом Филатовым. В этих отношениях звезда родила дочь Стефанию.

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