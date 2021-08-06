Счастливым отцом малыша стал оператор Кирилл Зоткин, который женился на актрисе Марии Горбань зимой этого года.
Мария Горбань, которая играет возлюбленную Дмитрия Нагиева в популярном сериале, родила второго ребенка. О счастливом событии артистка рассказала в своём Instagram-аккаунте.
"Любовь рождает любовь", — написала Мария под фотографией из родильной палаты с младенцем на руках.
Она пояснила, что мальчик появился на свет 5 августа. Ребёнка решили назвать Нилан.
Коллеги и поклонники незамедлительно стали поздравлять Марию со знаменательным событием.
"Машуля, поздравляем", — отметился Михаил Галустян.
На 34-й неделе беременности Мария Горбань с мужем поехали в США. Там в одной из клиник Флориды малыш родился.
Артистка делилась с подписчиками кадрами из УЗИ-кабинета. В ожидании прибавления в семье супруги наслаждались красивыми видами побережья Майами.
Ранее актриса состояла в браке с осветителем Олегом Филатовым. В этих отношениях звезда родила дочь Стефанию.
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