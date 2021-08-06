Садальский раскрыл секрет Ларисы Голубкиной

Ранее в СМИ появилась информация о том, что биологическим отцом Марии Голубкиной является Алексей Баталов.

Лариса Голубкина

Станислав Садальский не мог пройти мимо сенсационной новости о том, что Лариса Голубкина родила свою дочь Марию от звезды фильма "Москва слезам не верит" Алексея Баталова.

Это известие очень позабавило Станислава Юрьевича. Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" скептически отнёсся к такому маловероятному предположению.

Эту новость СМИ почерпнули из уст бывшей сотрудницы Москонцерта, которая уверяет, что у Голубкиной был длительный роман с Алексеем Баталовым. В качестве доказательсва своих слов он призывает обратить внимание на нос Марии Голубкиной, который якобы очень напоминает нос Баталова.

Садальский, следуя этому же принципу, выдвинул своё, не менее шокирующее, предположение.

"Как создаются сенсации? Полубезумная старуха из Москонцерта, на маленькой пенсии решила подзаработать, сама придумала и журналисты поверили… Маруся Голубкина дочь Баталова. Так вот, скажу правду — она правнучка царя Николая 2, а Лариса следовательно внучка…. Посмотрите у Ларисы с Императрицей-бабушкой одно лицо…. Ну согласитесь", — написал Садальский в своём Instagram-аккаунте.

Императрица Александра Фёдоровна и Лариса Голубкина

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