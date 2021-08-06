Ситуацию с Месси сравнили с интригой Андрея Малахова

На официальной страничке шоу "Вечерний Ургант" в Instagram провели параллель между Лионелем Месси и Андреем Малаховым.

Обычно остроумные шутки озвучивает в своём шоу Иван Ургант, однако на этот раз интернет опередил телевизионную передачу и выдал остроту досрочно.

"Барселона" объявила, что не будет продлевать контракт с Месси. Все сейчас гадают, куда же в итоге перейдёт аргентинский форвард… У нас на Первом канале три года назад была похожая ситуация, когда ушёл ведущий и все гадали, куда же он перейдёт. Ходят слухи, что скоро на канале "Россия" появится передача "Привет, Лионель!" — написали в официальном аккаунте программы.

У подписчиков в голове при этом всё равно звучал невозмутимый голос Ивана Урганта.

Фолловеры стали выдвигать свои версии развития событий.

"А может, его Россия купит… вот все удивятся, когда и он станет плохо играть; "Нет. Эрнсту нужен Вечерний Месси"; "Лионель перейдет в "Ярославский Шинник" и поднимет российский футбол с колен", — комментировали новость в Сети.

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