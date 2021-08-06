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Брежнева исполнила танец любви в платье из цепочек

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Обворожительная Вера Брежнева опубликовала в Instagram жаркую фотосессию в сказочном платье из камней и цепочек весом семь килограммов.

Брежнева исполнила танец любви в платье из цепочек

Вера Брежнева недавно презентовала свой новый клип на песню "Розовый дым". В клипе Вера блистает необыкновенным нарядом. Полуоткрытое платье состоит из множества цепочек, которые падают на бёдра женственной и прекрасной певицы.

"Несу на себе цепи и камни весом около 7 кг, а чувствую себя богиней", — написала Брежнева, опубликовав фрагмент  завораживающего танца в своём микроблоге.

Артистка подробно рассказала о необычном наряде, которая Вера придумала специально для песни "Розовый дым".

Брежнева призналась, что сказочный наряд помог ей потерять ощущение реальности, и её тело в такт с платьем начало диковинный танец.

"Сама удивилась своему балансу, потому что я была ещё и на каблуках. В общем, если вы смотрели мою новую видеоработу, вы знаете, что даже в платье из 500 м цепочек с камнями и весом около 7 кг можно быть невесомой, если ты танцуешь танец любви… пусть даже одна…" — написала Вера под снимками.

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Вера Брежнева - Розовый дым (Official Video)
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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