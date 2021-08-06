Муж Бородиной перед разводом отдыхает с первой женой

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров поехал с экс-супругой Аллой в другой город, чтобы прыгнуть с парашютом.

Курбан Омаров после развода с БОРОДИНОЙ проводит время с первой женой INSTA STORIES

Ведущая "Дома-2" ясно дала понять подписчикам, что развод с Курбаном Омаровым неизбежен. Звезда объяснила, что нормальные женщины не прощают того, что совершил её муж. При этом Ксения не раскрывает то, в чём конкретно провинился Омаров.

Сам Курбан ранее уже предвидел свой развод со знаменитостью, разыграв комическую сценку. где он в ЗАГСе получает свидетельство о расторжении брака.

При этом Омаров делится с интернет-аудиторией интересным контентом. Курбан снял на видео свою первую супругу Аллу. Они вместе проводят часы досуга, предпочитая экстремальные развлечения. Парочка сидела в обнимку на заднем сиденье автомобиля.

Видео Омаров опубликовал в сторис в Instagram.

"Вот вам лайфхак, как избавиться от бывшего мужа. Для этого нужно просто подарить ему прыжок с парашютом", — говорит на видео Омаров.

Подписчики обратили внимание на внешность экс-супруги Омарова. Многие пришли к выводу, что Курбан выбирает схожий женский типаж. Алла очень напоминает Ксению Бородину.

Курбан и Алла расстались несколько лет назад. У них подрастает общий сын, с которым Омаров часто проводит время.