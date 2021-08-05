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Меган Маркл случайно "засветила" фото своей новорожденной дочери

Шоу-бизнес » Зарубежный

4 августа Меган Маркл отметила 40-летие. По случаю своего дня рождения она устроила вечеринку в своём доме в Монтесито.

Меган Маркл случайно "засветила" фото своей новорожденной дочери

Также герцогиня Сассекская пообщалась по видеосвязи с Мелиссой Маккартни. В процессе беседы Меган раскрыла подробности своего нового проекта, целью которого является поддержка женщин, которые хотят выйти на работу после пандемии коронавируса.

По словам Меган Маркл, около 10 млн женщин потеряли работу из-за пандемии. Без поддержки со стороны им сложно будет изменить ситуацию, считает Маркл.

Во время прямого эфира Меган сидела за своим рабочим столом, на котором стояли фотографии её семьи. И хотя изображения было сложно разглядеть, пользователи утверждают, что на одном из фото был запечатлён принц Гарри с двухмесячной дочерью Лилибет.

Стоит отметить, что официально родители ещё не показали девочку публике.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что Меган Маркл попытается сблизиться с королевской семьёй.

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Автор: Снежана Шахова
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