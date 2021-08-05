EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Москвич объяснил, почему выбросил сына из окна пятого этажа
В России могут снизить расходы на оплату коммунальных услуг
В Госдуме оценили идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю
CNN нашли лагерь для политзаключённых под Минском
На охрану армяно-азербайджанской границы встали российские пограничники
Отец, выбросивший сына из окна пятого этажа: "Извини, я не специально"
В РПЦ прокомментировали иск женщины, которая оскорбилась рекламой Макдоналдса
МВД Латвии: "Мигранты из Белоруссии — не настоящие беженцы"
Более 56 тыс. многодетных семей Подмосковья получили выплаты на школьную форму

Стас Пьеха рассказал о жизни Эдиты Пьехи после операции на коленях

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

84-летняя советская и эстрадная певица Эдита Пьеха сейчас живёт в деревне Северная Самарка, под Петербургом. Так артистка она защититься от заражения COVID-19, сообщил в эфире YouTube-шоу "Алёна, блин!" её внук Стас Пьеха.

Стас Пьеха рассказал о жизни Эдиты Пьехи после операции на коленях

Справляться с делами по дому Эдите Пьехе помогает домработница, сообщает "Петербургский дневник".

Недавно Эдита Пьеха перенесла сложную операцию на коленях, поэтому ей сейчас тяжело ходить.

Стас Пьеха стал чаще навещать бабушку, когда узнал, что у него образовались антитела.

"При этом мы созваниваемся, я к ней приезжал в гости пару раз. Единственное, я боялся со всей этой ковидной историей приехать. Поэтому я пару раз был, когда уже был на антителах", — отметил он.

Артист добавил, что Эдита Пьеха очень скучает по выступлениям, но пока неизвестно, когда она снова сможет вернуться к зрителям.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что Эдита Пьеха выздоровела после длительной болезни.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как сейчас живет Эдита Пьеха: не поверите!
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
"Не получают ни копейки": Лев Лещенко о финансовом положении артистов
Глава ЛНР оценил одобренный Киевом законопроект о переходной юстиции
Зеленский: бывшие президенты ненавидели Украину
Москвич объяснил, почему выбросил сына из окна пятого этажа
В России могут снизить расходы на оплату коммунальных услуг
В Госдуме оценили идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю
CNN нашли лагерь для политзаключённых под Минском
Олег Шабров: нужны не репетиторы по ЕГЭ, а качество школьного образования
На охрану армяно-азербайджанской границы встали российские пограничники
Турция в огне: кому выгодны бушующие пожары
Популярное
Гандбол. Новости
Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио

Торир Хергейрссон с нетерпением ждёт встречи с Россией. Главный тренер норвежских гандболисток полон надежд на реванш, но название русской команды его возмущает.

Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио
Особенность борьбы с коронавирусом в России — агрессия вместо информации
Политика. Новости и аналитика
Особенность борьбы с коронавирусом в России — агрессия вместо информации
Газ
На Украине цены на газ устремились в космос
Одиночные виды
Отец Тимановской отреагировал на слухи об угрозах со стороны властей
Любовь Степушова Грузия выбывает из проекта "анти-Россия" Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон
Бывший СССР
КГБ арестовал белорусского философа и писателя Владимира Мацкевича
Названа приобретенная в пандемию привычка, убивающая психику
Здоровье
Названа приобретенная в пандемию привычка, убивающая психику
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников