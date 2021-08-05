Стас Пьеха рассказал о жизни Эдиты Пьехи после операции на коленях

84-летняя советская и эстрадная певица Эдита Пьеха сейчас живёт в деревне Северная Самарка, под Петербургом. Так артистка она защититься от заражения COVID-19, сообщил в эфире YouTube-шоу "Алёна, блин!" её внук Стас Пьеха.

Справляться с делами по дому Эдите Пьехе помогает домработница, сообщает "Петербургский дневник".

Недавно Эдита Пьеха перенесла сложную операцию на коленях, поэтому ей сейчас тяжело ходить.

Стас Пьеха стал чаще навещать бабушку, когда узнал, что у него образовались антитела.

"При этом мы созваниваемся, я к ней приезжал в гости пару раз. Единственное, я боялся со всей этой ковидной историей приехать. Поэтому я пару раз был, когда уже был на антителах", — отметил он.

Артист добавил, что Эдита Пьеха очень скучает по выступлениям, но пока неизвестно, когда она снова сможет вернуться к зрителям.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что Эдита Пьеха выздоровела после длительной болезни.

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