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"Не получают ни копейки": Лев Лещенко о финансовом положении артистов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью NEWS. ru оценил идею главврача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко участвовать в выборах в Госдуму, а также рассказал о своём самочувствии после коронавируса и финансовом положении артистов в условиях пандемии.

"Не получают ни копейки": Лев Лещенко о финансовом положении артистов

"Я думаю, что Проценко достаточно продвинутый доктор, владеющий разнообразным кругом медицинских знаний, и хороший управленец", — отметил Лев Валерьянович.

Певец уверен, что Денис Проценко прекрасно справиться с задачами руководителя какого-либо сегмента в сфере здравоохранения.

Что касается состояния здоровья, артист сообщил, что в целом он чувствует себя хорошо, однако после COVID-19 его беспокоит бессонница. Кроме того, певец отмечает снижение концентрации и потерю энергии. Также артист пожаловался на сердечные приступы.

Без хлеба и зрелищ

В период коронавирусных ограничений многие звёзды отечественного шоу-бизнеса жаловались на финансовые проблемы.

По мнению Льва Лещенко, многим артистам действительно сейчас тяжело. Дело в том, что есть бюджетная и внебюджетная сфера искусства. К последней и относится шоу-бизнес. Доходы огромного количества людей, занятых в этой сфере, зависят от заполняемости зрительного зала. И если зал заполнен лишь на 50%, то рентабельность выступлений артистов снижается.

Огромное количество музыкантов, которые не работают в государственных учреждений, не получают ни копейки.

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Лев Лещенко — о жизни в СССР, благотворительности и секретах семейного счастья // Легенда
Автор: Снежана Шахова
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