Вдова Миронова ответила на слухи о настоящем отце Марии Голубкиной

Лариса Голубкина строго отчитала тех, кто сочиняет небылицы о почтенных артистах. Ранее в СМИ появилась информация, что в действительности отцом Марии Голубкиной был Баталов, у которого якобы был длительный роман с Ларисой Ивановной.

Лариса Голубкина очень негативно восприняла появившуюся в прессе информацию о настоящем отце Марии Голубкиной.

Бывшая сотрудница "Москонцерта" рассказала журналистам, что Лариса Голубкина долгое время встречалась с Алексеем Баталовым. Из этого был сделан вывод, что именно звезда фильма "Москва слезам не верит" является биологическим отцом Марии Голубкиной.

Сама Мария всегда считала своим отцом Андрея Миронова, который женился на её матери, когда той было четыре года.

Публика долгие годы пытается дознаться, от кого же Голубкина родила ребёнка. Есть версия, что наследница звезды фильма "Гусарская баллада" появилась на свет от сценариста Николая Щербинского-Арсеньева.

"Глупо, даже стыдно вам звонить старой женщине, которая прожила уже… Маше Голубкиной скоро уже 50 лет будет, что вы все роетесь где-то. Чем вы занимаетесь? Что это такое? Бредятина какая-то. Кому это ударило в голову", — цитирует слова Ларисы Ивановны News. ru.

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