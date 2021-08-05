EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Судане суд приговорил к казне шестерых спецназовцев из-за убийства студентов
Шойгу напомнил о планах СССР построить несколько городов в Сибири
Николай Валуев ответил главе Антидопингового агентства, что делать и кто виноват
СМИ: пара сатанистов призналась в убийствах петербужца и москвички
Суд признал основателя Baring Vostok Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд
Bloomberg: Байден ошибается, недооценивая экономику России
Бабушка запретила легкоатлетке Тимановской возвращаться в Белоруссию
Тимановская выступила на пресс-конференции в Польше
Канделаки ответила обидевшемуся на Захарову немецкому журналисту

Вдова Миронова ответила на слухи о настоящем отце Марии Голубкиной

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лариса Голубкина строго отчитала тех, кто сочиняет небылицы о почтенных артистах. Ранее в СМИ появилась информация, что в действительности отцом Марии Голубкиной был Баталов, у которого якобы был длительный роман с Ларисой Ивановной.

Вдова Миронова ответила на слухи о настоящем отце Марии Голубкиной

Лариса Голубкина очень негативно восприняла появившуюся в прессе информацию о настоящем отце Марии Голубкиной.

Бывшая сотрудница "Москонцерта" рассказала журналистам, что Лариса Голубкина долгое время встречалась с Алексеем Баталовым. Из этого был сделан вывод, что именно звезда фильма "Москва слезам не верит" является биологическим отцом Марии Голубкиной.

Сама Мария всегда считала своим отцом Андрея Миронова, который женился на её матери, когда той было четыре года.

Публика долгие годы пытается дознаться, от кого же Голубкина родила ребёнка. Есть версия, что наследница звезды фильма "Гусарская баллада" появилась на свет от сценариста Николая Щербинского-Арсеньева.

"Глупо, даже стыдно вам звонить старой женщине, которая прожила уже… Маше Голубкиной скоро уже 50 лет будет, что вы все роетесь где-то. Чем вы занимаетесь? Что это такое? Бредятина какая-то. Кому это ударило в голову", — цитирует слова Ларисы Ивановны News. ru.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Мария Голубкина. Жена. История любви @Центральное Телевидение
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Вдова Миронова ответила на слухи о настоящем отце Марии Голубкиной
"Подъезжайте прямо сейчас": Путин вызвал главу Минтранса РФ в Кремль для доклада
В Судане суд приговорил к казне шестерых спецназовцев из-за убийства студентов
Стали известны подробности драки актёра Рыжикова с курьером
Кефир с зеленью - панацея для кишечника
Галкин подарил Пугачёвой древний автомобиль марки "Запорожец"
Грузия выбывает из проекта "анти-Россия"
Шойгу напомнил о планах СССР построить несколько городов в Сибири
Кормить ли ребёнка, если в грудном молоке микробы
Николай Валуев ответил главе Антидопингового агентства, что делать и кто виноват
Популярное
Гандбол. Новости
Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио

Торир Хергейрссон с нетерпением ждёт встречи с Россией. Главный тренер норвежских гандболисток полон надежд на реванш, но название русской команды его возмущает.

Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио
Особенность борьбы с коронавирусом в России — агрессия вместо информации
Политика. Новости и аналитика
Особенность борьбы с коронавирусом в России — агрессия вместо информации
Газ
На Украине цены на газ устремились в космос
Одиночные виды
Отец Тимановской отреагировал на слухи об угрозах со стороны властей
Любовь Степушова Грузия выбывает из проекта "анти-Россия" Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов
Бывший СССР
КГБ арестовал белорусского философа и писателя Владимира Мацкевича
Здоровье
Названа приобретенная в пандемию привычка, убивающая психику
МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон
Российский шоу-бизнес
МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников