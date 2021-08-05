Стали известны подробности драки актёра Рыжикова с курьером

Избитый в столице артист Иван Рыжиков первым напал на курьера, доставляющего по адресам пиццу. Это подтверждает видеозапись с места конфликта, которую разместил Telegram-канал Life Shot.

Актёр Иван Рыжиков подрался с доставщиком пиццы

На видно отчётливо видно, что авто Ивана Рыжикова преградило путь машине доставщика пиццы. Автомобилисты не смогли разъехаться на узкой дороге во дворе дома.

Рыжиков постарался уступить дорогу, заехав на бордюр. Когда машины поровнялись, мужчины обменялись несколькими фразами.

Рыжиков чуть отъехал, вышел из автомобиля, подошел к курьеру вплотную и толкнул его. Между мужчинами завязалась драка, из-за которой актёр попал в больницу.

Артист Иван Рыжиков известен зрителям по сериалам "Кармелита", "Кремлевские курсанты" и "Склифософский" и другим.

Ранее СМИ сообщали, что артиста избили неизвестные, которые нанесли ему такие сильные повреждения, что его спешно госпитализировали с сотрясением мозга, переломами глазницы и челюсти.

"В 1:25 ночи из медучреждения поступило сообщение, что был доставлен мужчина с травмами головы. Гражданин сообщил, что телесные повреждения он получил в результате конфликта с неизвестными. Они скрылись", — гласит сводка ГУ МВД.