Алла Пугачёва поспешила посидеть в салоне "родного советского Запорожца". Примадонна для такого случая облачилась в белоснежный наряд с воздушной юбкой из полупрозрачной ткани.
72-летняя певица выглядела просто сказочно — молодо и свежо, как никогда.
— Хороший автомобиль? — поинтересовался юморист у жены.
— Замечательный. Ретро моего возраста. Подходит и размер и цвет. Спасибо, муженёк! — отметила Алла Борисовна.
— Автомобиль чуть моложе, — уточнил Галкин
— Моложе даже? Люблю молодых! — сказала Пугачёва и рассмеялась.
Максим Галкин перевёл камеру на само чудо отечественного автопрома, сверкающее от красной полированной краски.
"Вот, ребят, на такой автомобиль мы перешли. Это сейчас модно. А что? Хороший родной советский "Запорожец"", — объяснил шоумен.
Впрочем, есть подозрение, что машину звёздные супруги планируют использовать как арт-объект. На это указывает то, что из-под капота авто выглядывает охапка цветов. Возможно, "Запорожец" послужит своеобразной клумбой.
"Шикарная ваза", — написала под видео Елена Воробей.
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