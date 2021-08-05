Галкин подарил Пугачёвой древний автомобиль марки "Запорожец"

Алла Пугачёва поспешила посидеть в салоне "родного советского Запорожца". Примадонна для такого случая облачилась в белоснежный наряд с воздушной юбкой из полупрозрачной ткани.

алкин подарил Алле Пугачевой старый «Запорожец»

72-летняя певица выглядела просто сказочно — молодо и свежо, как никогда.

— Хороший автомобиль? — поинтересовался юморист у жены. — Замечательный. Ретро моего возраста. Подходит и размер и цвет. Спасибо, муженёк! — отметила Алла Борисовна. — Автомобиль чуть моложе, — уточнил Галкин — Моложе даже? Люблю молодых! — сказала Пугачёва и рассмеялась.

Максим Галкин перевёл камеру на само чудо отечественного автопрома, сверкающее от красной полированной краски.

"Вот, ребят, на такой автомобиль мы перешли. Это сейчас модно. А что? Хороший родной советский "Запорожец"", — объяснил шоумен.

Впрочем, есть подозрение, что машину звёздные супруги планируют использовать как арт-объект. На это указывает то, что из-под капота авто выглядывает охапка цветов. Возможно, "Запорожец" послужит своеобразной клумбой.

"Шикарная ваза", — написала под видео Елена Воробей.