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Комик Щербаков выдал себя за молодого Юрия Лозу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Фолловеры поразились сходству между комиком Алексеем Щербаковым и молодым Юрием Лозой.

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Юморист Алексей Щербаков, известный как один из ведущих шоу "Что было дальше?", опубликовал в своём Instagram-аккаунте чёрно-белый снимок, на котором можно узнать совсем ещё юного Юрия Лозу.

Стройный юноша с копной русых волос выступает на сцене с гитарой.

"Я в 1981 году, на прослушивании в группу @smexband", — написал комик под фотографией.

Подписчики сначала не поняли шутку, однако вскоре догадались, что на фото — не Щербаков, а легендарный автор хита "Плот" Юрий Лоза.

Сходство между двумя людьми 1988 и 1954 годов рождения удивило интернет-пользователей.

"Офигеть, как вы похожи! Сделай тест, мало ли", — советует коллеге актёр Денис Косяков.

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков

"Нууу и пуууусть будет нелегким мой пууть", — стали петь фолловеры песню "Плот";

"Один в один же";

"Раньше он Лоза был, сейчас Щербаков уже";

"Вчера у Дудя на странице смотрела ролик о Лозе на программе, закрытый показ... поймала себя на мысли, что голос как у А. Щербакова! А потом и внешнее сходство заметила... Алексей вы нам ничего не хотите сказать?";

"Сейчас моложе выглядишь";

"У него даже голос похож на твой", — комментировали генетический парадокс в Сети.

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Автор: Елена Былкина
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