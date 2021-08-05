Комик Щербаков выдал себя за молодого Юрия Лозу

Фолловеры поразились сходству между комиком Алексеем Щербаковым и молодым Юрием Лозой.

Юрий Лоза

Юморист Алексей Щербаков, известный как один из ведущих шоу "Что было дальше?", опубликовал в своём Instagram-аккаунте чёрно-белый снимок, на котором можно узнать совсем ещё юного Юрия Лозу.

Стройный юноша с копной русых волос выступает на сцене с гитарой.

"Я в 1981 году, на прослушивании в группу @smexband", — написал комик под фотографией.

Подписчики сначала не поняли шутку, однако вскоре догадались, что на фото — не Щербаков, а легендарный автор хита "Плот" Юрий Лоза.

Сходство между двумя людьми 1988 и 1954 годов рождения удивило интернет-пользователей.

"Офигеть, как вы похожи! Сделай тест, мало ли", — советует коллеге актёр Денис Косяков.

Алексей Щербаков

"Нууу и пуууусть будет нелегким мой пууть", — стали петь фолловеры песню "Плот"; "Один в один же"; "Раньше он Лоза был, сейчас Щербаков уже"; "Вчера у Дудя на странице смотрела ролик о Лозе на программе, закрытый показ... поймала себя на мысли, что голос как у А. Щербакова! А потом и внешнее сходство заметила... Алексей вы нам ничего не хотите сказать?"; "Сейчас моложе выглядишь"; "У него даже голос похож на твой", — комментировали генетический парадокс в Сети.

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