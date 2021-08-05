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"Вот она Я!" — Бузову с короной на голове обвинили в мании величия

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова написала пафосный пост в своём Instagram-аккаунте, в котором она рассказывает, что готовит грандиозный переворот в мире шоу-бизнеса.

"Вот она Я!" — Бузову с короной на голове обвинили в мании величия

Ольга Бузова давно доказала, что она трудолюбива и ставит на первое место свою работу. Звезду постоянно тянет осваивать новые творческие горизонты. На этот раз Ольга решила "оккупировать" Крокус Сити Холл.

На главной сцене страны звезда собралась показать некое зрелищное шоу. Ольга обещает, что такого зрители ещё не видели.

"Это случилось. Я готова объявить дату, после которой шоу-бизнес больше не будет прежним! Потому что моё новое шоу разделит его на до и после. Это уникальное событие произойдёт: 28 октября. Крокус Сити Холл. Моё новое шоу-перформанс — Вот она Я!" — написала знаменитость в своём микроблоге.

Бузова обещает, что зрителей ждёт не просто концертное шоу, а театральная постановка "с уникальной хореографией, светом и видеоинсталляциями".

Поклонники Ольги все как по команде стали восторгаться предстоящему событию.

"Господи, наконец-то! Ты услышал мои молитвы и желания на Новый год! Спасибо! Срочно бегу покупать билеты. P. S. Ааа, ура! Все, я счастлив," — пишут фанаты Бузовой.

Нашлись, однако, недоброжелатели, которые, как всегда, попытались испортить Оле настроение.

"Фото как из шоу трансвеститов";

"Мания величия на уровне бога. Больно будет падать";

"Думала какое то действительно важное событие в её жизни. Какие то важные перемены. Но нет", — писали под постом звезды хейтеры.

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Автор: Елена Былкина
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