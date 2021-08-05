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Рудковскую возмутила неучтивость организаторов оперного бала

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсера Яну Руковскую возмутило то, что ей не предоставили должных почестей, когда пригласили на на гала-шоу в Михайловский театр. Даже место в царском ложе не смогло усмирить гнев светской дамы.

Рудковскую возмутила неучтивость организаторов оперного бала

Евгения Плющенко и Яну Рудковскую позвали на открытие Дрезденского оперного бала в Михайлдовский театр в качестве почётных гостей.

Приём, однако, пришёлся не по душе Рудковской. Её вывело из себя то, что их с супругом разделили. Фигуристу приготовили место в партере, а Яне определили место на "на галерке".

Организаторы объяснили это решение тем, что Плющенко должен был в какой-то момент выйти на сцену.

Яну такое разделение не устроило.

"Я зачем вообще приехала сюда? Нас так просили и уговаривали приехать, и такой косяк. Это несерьезный подход вообще. Женю посадили в одно место, меня в другое. Что это такое? Я не буду на крыше сидеть, к этому не привыкла, это — кошмар!", — цитирует слова светской львицы издание Bimru.

Организаторы поспешили загладить свою вину и подыскали Яне место в царском ложе, однако её впечатление от встречи уже было безнадёжно испорчено.

"Царская ложа — это, конечно, уже более уважительное отношение. Но я все равно считаю, что они должны были посадить меня рядом!" — продолжала горячиться Яна.

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Автор: Елена Былкина
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