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Чумаков хотел поднять Юлию Ковальчук и сорвал себе спину

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сказочная по красоте и антуражу видеосъёмка закончилась для звёздных супругов неприятностью. Алексей Чумаков попытался приподнять супругу Юлию Ковальчук, однако его пронзила резкая боль в спине. Артист согнулся пополам от боли, что несколько снизило пафос красивой видеосъёмки.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

Юлия Ковальчук опубликовала в своём Instagram-аккакунте завораживающий ролик. На видео певица идёт за руку со своим избранником по белоснежному морскому побережью.

Ковальчук и Чумаков наряжены во всё белое. Их головы украшают светлые парусиновые шляпы. Всё это сопровождается музыкальным рядом на новую песню звёздной пары "Белый флаг".

"Любимым сдавайтесь без боя! А давайте обниматься, целоваться и танцевать вместе!" — пишет Ковальчук под видео.

Алексей игриво хлопает супругу по пятой точке, а затем пытается приподнять. Этот манёвр исполнителю не удаётся, он сгинается и хватается за спину. Вторая попытка поднять стройную супругу Чумакову всё-таки удалась.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

Подписчики забросали пару комплиментами.

"Любоффф! Как приятно на вас смотреть";

"Ну, как это мило, красиво, чисто и свежо, искренне и фантастически счастливо", — комментировали кадры фолловеры.

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Белый флаг
Автор: Елена Былкина
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