47-летняя супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая показала идеальную фигуру, исполнив забавный танец в цветастом купальнике.
Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая разместила в своём Instagram интересное видео. На кадрах знаменитость использует два бокала с шампанским в качестве маракасов. О стенки бокалов звонко ударялся лёд. Под эту импровизированную музыку Юлия исполнила свой жизнерадостный танец.
"Какие планы? Во-первых, сегодня мы играем @teatrmossoveta #трисестры @andrei_konchalovsky, во-вторых, сегодня — день шампанского! А в-третьих, #экадаши … что будем делать?", — написала Высоцкая в своём микроблоге.
Подписчиков восхитила прекрасная фигура знаменитости. С такой стройной талией Юлия может позволить себе самые откровенные наряды и купальники.
Фолловеры забросали звезду комплиментами.
"Фигурка как у девочки";
"Вот это фигура! Огонь!";
"Как с обложки журнала";
"Какая вы молодец, в отличной форме!";
"Самое прекрасное и удивительное представление! Невозможно оторвать глаз!";
"Красивое тело! Андрею Кончаловскому повезло с женой!", — прокомментировали пост интернет-пользователи.
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