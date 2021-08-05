Юлия Высоцкая в бикини станцевала с бокалами шампанского

47-летняя супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая показала идеальную фигуру, исполнив забавный танец в цветастом купальнике.

Юлия Высоцкая

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая разместила в своём Instagram интересное видео. На кадрах знаменитость использует два бокала с шампанским в качестве маракасов. О стенки бокалов звонко ударялся лёд. Под эту импровизированную музыку Юлия исполнила свой жизнерадостный танец.

"Какие планы? Во-первых, сегодня мы играем @teatrmossoveta #трисестры @andrei_konchalovsky, во-вторых, сегодня — день шампанского! А в-третьих, #экадаши … что будем делать?", — написала Высоцкая в своём микроблоге.

Подписчиков восхитила прекрасная фигура знаменитости. С такой стройной талией Юлия может позволить себе самые откровенные наряды и купальники.

Юлия Высоцкая

Фолловеры забросали звезду комплиментами.

"Фигурка как у девочки"; "Вот это фигура! Огонь!"; "Как с обложки журнала"; "Какая вы молодец, в отличной форме!"; "Самое прекрасное и удивительное представление! Невозможно оторвать глаз!"; "Красивое тело! Андрею Кончаловскому повезло с женой!", — прокомментировали пост интернет-пользователи.

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