Менеджер певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, рассказала, настроена ли исполнительница на выписку из больницы.
Поклонники певицы уже не сомневаются в том, что Марина победила смерть и только ждут, когда снова смогут увидеть своего кумира на сцене. При этом в окружении певицы объясняют, что фанаты чересчур торопят события, так как артистка ещё весьма слаба.
PR-директор певицы Яна Богушевская похвалила Абросимову, отметив, что та проявила себя как настоящий боец.
"МакSим — умничка, она настроена на выписку, чувствует себя по-боевому, самостоятельно ест. Однако о полном выздоровлении говорить ещё рано, певице предстоят продолжительные терапевтические процедуры. Она пообщалась по видеосвязи с родственниками, а также со своим директором Маргаритой, которая недавно сама излечилась от коронавируса", — написала Богушевская в своём Instagram-аккаунте.
Ходить по палате 38-летней артистке врачи запретили, но при этом певица может сидеть, принимать пищу без посторонней помощи. К ней также вернулась речь, как только она пришла в сознание.
"Конечно, в состоянии искусственной комы время для МакSим пролетало гораздо быстрее, чем для всех, кто за неё держал кулаки. Марина — настоящий боец, она борется, не ноет, уже может сама сидеть на кровати, даже свешивает ноги", — объяснила менеджер исполнительницы хита "Знаешь ли ты".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Торир Хергейрссон с нетерпением ждёт встречи с Россией. Главный тренер норвежских гандболисток полон надежд на реванш, но название русской команды его возмущает.