PR-директор МакSим объяснила, как певица чувствует себя после выхода из комы

Менеджер певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, рассказала, настроена ли исполнительница на выписку из больницы.

Поклонники певицы уже не сомневаются в том, что Марина победила смерть и только ждут, когда снова смогут увидеть своего кумира на сцене. При этом в окружении певицы объясняют, что фанаты чересчур торопят события, так как артистка ещё весьма слаба.

PR-директор певицы Яна Богушевская похвалила Абросимову, отметив, что та проявила себя как настоящий боец.

"МакSим — умничка, она настроена на выписку, чувствует себя по-боевому, самостоятельно ест. Однако о полном выздоровлении говорить ещё рано, певице предстоят продолжительные терапевтические процедуры. Она пообщалась по видеосвязи с родственниками, а также со своим директором Маргаритой, которая недавно сама излечилась от коронавируса", — написала Богушевская в своём Instagram-аккаунте.

Ходить по палате 38-летней артистке врачи запретили, но при этом певица может сидеть, принимать пищу без посторонней помощи. К ней также вернулась речь, как только она пришла в сознание.

"Конечно, в состоянии искусственной комы время для МакSим пролетало гораздо быстрее, чем для всех, кто за неё держал кулаки. Марина — настоящий боец, она борется, не ноет, уже может сама сидеть на кровати, даже свешивает ноги", — объяснила менеджер исполнительницы хита "Знаешь ли ты".

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