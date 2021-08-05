Доходы Сергея Зверева резко упали после ссоры с Пугачёвой

Звёздный стилист Сергей Зверев, который когда-то был символом гламура и которого все пародировали фразой "звезда в шоке", теперь едва сводит концы с концами. Доходы знаменитости за 2020 год составили всего 300 тысяч рублей (около 20 тысяч рублей в месяц).

Звереву пришлось обнародовать сведения о своих доходах, так как он решил баллотироваться в Государственную думу. Выяснилось, что стилист зарабатывает очень мало. Свои скромные заработки он получает из Российского авторского общества, а также из Comedy Club Production. На личном счёте в банке у звезды всего триста тысяч рублей.

При этом у Зверева есть солидная недвижимость в центре Москвы, на содержание которой требуются немалые средства. В столице у него две квартиры — 94 кв. м. и 55 кв. м.

Подписчики вспомнили те золотые времена, когда Сергей Зверев дружил с Аллой Пугачёвой, исполняя в её честь песню "Что ты делаешь, Алла?". Поклонники "короля гламура" склонны винить в неудачах Зверева именно Примадонну, так как после прекращения общения с певицей Зверев лишился бизнеса и не смог зарабатывать гастролями по стране.

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